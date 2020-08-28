Lavrov, Belaruslu mevkidaşı Makey'le konuştu: Dış müdahale kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Belarus'ta 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçimlerinden sonra oluşan durumu konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son günlerde yabancı mevkidaşlarıyla yaptığı ve Belarus'taki durumun konuşulduğu görüşmeler hakkında Vladimir Makey'e bilgi verdi.

Bakanlar, Belarus'taki durumun anayasa kurallarına uyularak ve ülkedeki hukuki düzene saygı gösterilerek ulusal diyalog yoluyla en kısa sürede normale döndürülmesi gerektiğini ifade etti.

Lavrov ve Makey, iç siyasi süreçlere yönelik dış müdahalelerin, ülkeyi istikrarsızlaştırma ve dışarıdan tek taraflı arabuluculuk hizmetlerinin dayatılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Lavrov, Rusya'nın kardeş Belarus halkına önceden olduğu gibi müttefik desteği sunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

9 Ağustos'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun önde tamamladığı seçimlerin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.