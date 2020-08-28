Rusya'dan bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan Norveç'e simetrik yanıt

Rusya'nın Oslo yönetiminin bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alması nedeniyle Moskova'da görevli bir Norveçli diplomatı sınır dışı edeceği belirtildi.

Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Rusya'nın Norveç Büyükelçiliği'nin Danışmanı Jan Flete sınır dışı ediliyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da isim vermeden Norveçli bir kıdemli diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini ve Rusya'daki akreditasyonunun üç gün içinde sona ereceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "18 Ağustos'ta bir Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan eden Norveç hükümetinin dostça olmayan eylemleri nedeniyle bugün Norveç'in Moskova Büyükelçisi Rune Resaland bakanlığa davet edilerek alınan cevabi önlem dahilinde bir Norveçli diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiği bildirildi. Diplomatın Rusya'daki akreditasyonu üç gün içinde sona erecek" dendi.

Bakanlık, Norveç hükümeti tarafından sergilenen yıkıcı tutumun ikili ilişkilere kaçınılmaz olarak olumsuz yansıyacağını vurguladı ve bu politikanın sonuçlarından tümüyle Oslo'nun sorumlu olacağının altını çizdi.

17 Ağustos'ta Oslo'da bir Norveç vatandaşının Rusya lehine casusluk şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından Norveç Dışişleri Bakanlığı, ülkede görev yapan bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Rusya, Norveç'in bir Rus diplomatı gözaltına alması ve diplomatın statüsünü ihlal etmesi nedeniyle Oslo'ya protesto notası göndermişti.