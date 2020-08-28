Kremlin’den Abe'nin istifasıyla ilgili açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, istifasını açıklayan Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda büyük katkıları olduğunu ifade etti. Peskov’a göre, Moskova, Abe'nin aldığı karardan dolayı üzüntü duyuyor.

Gazetecilere konuşan Peskov, “Şinzo Abe'nin Japonya başbakanlığı görevini bırakmasından dolayı çok üzgünüz. Halefinin de en az Abe kadar Rusya-Japonya ilişkilerini geliştirme yönünde ilerlemesini umuyoruz. Ayrıca elbette öncelikle Şinzo Abe'nin sözünü ettiği sağlık sorunlarını en kısa zamanda atlatabilmesini diliyoruz” dedi.

Peskov, Abe'nin ikili ilişkilerin gelişmesinde gerçekten paha biçilemez katkıları olduğunu vurguladı.

Abe’nin en zorlu olanlar da dahil olmak üzere tüm tartışmalı konuları sadece müzakere yoluyla çözme ve karşılıklı olarak faydalı alanlarda ilişkileri geliştirme prensibine bağlı olduğunu belirten Peskov, bu konuda Putin ile kesinlikle benzer yaklaşımlara sahip olduklarını kaydetti.

Peskov, “Gerçekten de Putin ve Abe'nin çok parlak iş ilişkileri var. Putin, bu ilişkileri çok kıymetli buluyor” dedi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sağlığını gerekçe göstererek 2012’den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.