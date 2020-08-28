Rus Dışişleri: Dünya Sağlık Örgütü'nün Suriye'deki faaliyetlerini destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Suriye temsilcisi Akjemal Magtymova ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın DSÖ'nün Suriye'deki çabalarına verdiği desteği ve aktif işbirliğine hazır olduğunu teyit ettiği kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Verşinin’in görüşmede Rusya'nın DSÖ'nün Suriye'deki çabalarına verdiği desteği ve aktif işbirliğine hazır olduğunu vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni tip koronavirüs pandemisi de dahil olmak üzere Suriye'de sağlık hizmetleri alanındaki durum ele alındı. Suriye krizinden etkilenen sağlık kurumlarının yeniden tesis edilmesi, nüfusa kaliteli sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve ilaç tedarikinin sağlanması çabalarının önemine vurgu yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Şu anda, DSÖ ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları Rusya'nın mali desteğiyle Suriye'de sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmak için bir dizi projeyi hayata geçiriyor.