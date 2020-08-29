Rusya’da yeni koronavirüs vaka sayısı 4 bin 941

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 941 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 111 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği, 5 bin 917 kişinin ise hastalığı yenerek taburcu edildiği bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 84 bölgesinde son 24 saatte 4 bin 941 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, son vakalarla birlikte ülke genelindeki vakaların toplam sayısının 985 bin 346’ya yükseldiği belirtildi.

Vakaların yüzde 25.7’sinde hastalığın klinik semptomlarının görülmediği kaydedilen açıklamada, yeni vakaların 677’sinin Moskova’da, 189’unun St. Petersburg’da, 163’ünün ise Moskova bölgesinde görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 111 kişinin hayatını kaybettiği, böylece salgının başından bu yana Rusya genelinde toplam can kaybının 17 bin 25’e ulaştığı kaydedildi.

Koronavirüsle mücadele merkezi ayrıca son 24 saat içinde 5 bin 917 kişinin hastalığı yenerek hastanelerden taburcu olduğu, böylelikle Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olanların sayısının 804 bin 383’e ulaştığı bilgisini paylaştı.