'Almanya Rusya’dan Navalnıy davası ile ilgili hukuki destek talebi geldiğini doğruladı’

Gazetede yer alan haberde, Almanya Adalet Bakanlığı yetkilisinin Rusya’dan muhalif Aleksey Navalnıy davası kapsamında yürütülen soruşturma ile ilgili hukuki destek talebinin bakanlığa ulaştığını doğruladığı belirtildi.

Haberde, “Almanya Adalet Bakanlığı yetkilisi, Welt am Sonntag’a perşembe günü Rusya’dan hukuki destek talebinin bakanlığa ulaştığını doğruladı. Daha önce Rusya Başsavcılığı, böyle bir başvurunun olduğunu açıklamıştı. Söz konusu başvuruya göre (Navalnıy’e) yapılan analizlerin ve ön teşhislerin teslim edilmesi söz konusu. Eğer talep karşılanırsa, prosedürden sorumlu olan makam Berlin Başsavcılığı olur” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Rusya Başsavcılığı, Navalnıy davası kapsamında yürütülen soruşturma ile ilgili hukuki destek talebi ile Alman tarafına başvuruda bulunulduğunu açıklamıştı.

Ne olmuştu?

20 Ağustos Perşembe günü, Navalnıy'in Tomsk'tan Moskova'ya uçtuğu uçağın, uçuş sırasında muhalifin sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle acilen Omsk'a indiği öğrenildi. Rus doktorlar tarafından Navalnıy'e konulan başlıca teşhis, karbonhidrat dengesi ve metabolizmasının bozulması sonucu kandaki şekerde sert düşüşün meydana geldiği şeklindeydi. 21 Ağustos Cuma günü doktorlar, Navalnıy'in tedavi için Almanya'ya nakledilmesine izin verdi.

Cumartesi günü, Navalnıy ve eşi Yulia’yı taşıyan özel bir jet Omsk'tan Berlin'e uçtu. Navalnıy, Berlin’deki Charite kliniğine götürüldü, oradaki doktorlar, ön tanıyı kolinesteraz inhibitörleri grubundan bir madde ile zehirlenme olarak koydu. Açıklamaya göre somut toksik maddenin adı henüz bilinmemekte.

Navalnıy’in Omsk’ta tedavi gördüğü 1 no’lu acil yardım hastanesinin başhekimi Aleksandr Murahovskiy ise, hastanın kabul edildiği sırada ağırlıklı tanının ‘zehirlenme’ olduğunu, ancak laboratuvar testlerinin bunu doğrulamadığını ifade etti. Omsk doktorları, açık bir mektupta ‘kendilerine leke sürülmeye çalışıldığını’ dile getirdi.

Diğer yandan daha Navalnıy'in hastaneye kaldırıldığı gün Rus savcılık ve polis araştırma çalışmalarına başladı. İçişleri Bakanlığı'na göre bu süre zarfında kriminologlar, Navalnıy’in otel odasını ve hareket ettiği rotayı inceledi, ancak henüz herhangi bir zehir veya uyuşturucuya rastlanmadı.

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Navalnıy'in zehirlenme olasılığını aceleyle ele alması şüpheli bulundu. Rus diplomatlar, Rusya’nın olayın titizlikle incelenmesinden yana olduğunu ifade etti.