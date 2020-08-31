Rusya’da 4993 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde vaka sayısı 4993 arttı.

Başkent Moskova’da 685, St. Petersburg’da 188, Moskova bölgesinde 146 vaka kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 995 bin 319’a yükseldi.

Gün içinde 83 kişi hayatını kaybetti, 2405 kişi iyileşti.

Şimdiye kadar hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 176 oldu, iyileşenlerin sayısı da 809 bin 387’ye çıktı.