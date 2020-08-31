Rusya'dan simetrik yanıt: 3 Slovak diplomat sınır dışı ediliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Slovakya'nın Moskova Büyükelçisi Peter Priputen, bugün bakanlığa çağrıldı.

Priputen'e bu ay içinde 3 Rus diplomatın dayanaksız olarak sınır dışı edilmesi nedeniyle protesto notası veren bakanlık, karşılıklılık ilkesine dayanarak Slovakya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli üç diplomata ilişkin sınır dışı kararı alındığını bildirdi.

Bu ay başlarında Slovakya, casusluk yaptığı şüphesiyle Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karar vermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Slovakya'nın Rus diplomatları sınır dışı etmesine aynı şekilde karşılık verileceği kaydedilmişti.

Ağustos ortasında Norveç'te 50 yaşındaki bir kişi, Rus istihbaratına devlet sırrı aktarmakla suçlanarak gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine Norveç Dışişleri Bakanlığı, ülkede görev yapan bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Çekya da 6 Haziran'da iki Rus diplomatı casusluk gerekçesiyle sınır dışı etmişti.