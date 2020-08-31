‘Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ekonomik toparlanma tahminini yükseltti’

Rus Kommersant gazetesi, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın Rusya’daki ekonomik toparlanma ile ilgili değerlendirmelerini önemli ölçüde yükselttiğini yazdı.

Şu anda ilgili kurumlar tarafından görüşülen yeni makroekonomik tahmin taslağına dayandırılan makalede, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın ülkenin ekonomik iyileşmesi ile ilgili değerlendirmelerini önemli ölçüde yükselttiği belirtildi.

Gazeteye göre Rusya hükümeti, belgeyi 17 Eylül’e doğru değerlendirecek. Analistler ise gayri safi yurt içi hasılada (GSYİH) daha önceki tahminlerde belirtilen yüzde 5 yerine şu anda yüzde 3.9 düşüş, yatırımlarda ise önceki yüzde 12 yerine şu anda yüzde 6.6’lık düşüş öngörüyor.

Bakanlık ayrıca nüfusun reel gelirindeki düşüş tahminini Haziran versiyonundaki yüzde 3,8'den Ağustos versiyonunda yüzde 3'e yükseltti.

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı uzmanlarının temmuz ve ağustosta daha hızlı ekonomik toparlanmayı dikkate aldığı düşünülüyor, zira analistler haziranda koronavirüs salgını karşısında hükümetin kapsamlı destek önlemlerine ekonominin nasıl tepki vereceğini henüz bilmiyordu.

Tahmin taslağından alıntılar yapılan makalede, “GSYİH'nın yıllık dinamikleri yüzde 3.4’lük zirvesine 2022’de ulaşılacak ve 2023'te yüzde 3'e gerileyecek. GSYİH'nın kriz öncesi göstergelere ise 2021 yılının sonbaharında, yani üçüncü çeyreğinde döneceği varsayılıyor” ifadelerine yer verildi.

Habere göre Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, şirketlerin yatırım programlarını atıl bir şekilde uyguladıkları için yılın ilk yarısında yatırımlarda yüzde 4'lük düşüşün devam edeceğine inanırken, 2021'de yüzde 3.9, 2022'de yüzde 5.3, 2023'te de yüzde 5.1 artmasını bekliyor.

Bakanlığın tahmininin şu anki versiyonunda, 2020'de Rusya’ınn GSYİH'da yüzde 4,8'lik bir düşüş öngörülüyor, ancak Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov geçen hafta durum değerlendirmesinin iki ay öncesine göre çok daha iyi olduğunu açıklamıştı.

Bu arada Rusya Federal İstatistik Servisi’nin (Rosstat) ön değerlendirmesine göre Rusya’nın GSYİH’sı yüzde 3.6 oranında düşüş kaydetti.