Kırımlı Almanlardan Berlin'e çağrı: Kırım'ı Rus toprağı olarak tanıyın

Kırım'daki Alman Ulusal ve Kültürel Özerkliği Başkanı Yuriy Gempel, Almanya hükümetine yarımadayı Rus toprağı olarak tanıma çağrısı yaptı.

Sputnik'e demeç veren Kırım Alman Ulusal ve Kültürel Özerkliği Başkanı Yuriy Gempel, "Kırım'ın Rusya Federasyonu'nun ayrılmaz bir parçası olduğunun ve başka bir şey olamayacağının uzun süre önce dünyada farkına varıldı. Bu nedenle başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin alenen yanlış ve yıkıcı yaptırım yolundan ilerlemeyi bırakmalarının vakti geldi" dedi.

'ABD'nin etkisi altından çıkma zamanı'

"Almanya, Rusya'nın dünyanın en muktedir ülkelerinden biri olduğunu ve onunla ortaklık ilişkileri kurup geliştirmenin yarar sağlayacağını göz önünde bulundurması gerekiyor" çağrısında bulunan Gempel, 'Berlin yönetiminin artık ABD'nin etkisi altından çıkıp ulusal çıkarlara hizmet eden bir dış politika izlemeye başlaması gerektiğini' vurguladı.

AB Konseyi, haziran ayında aldığı kararla Rusya'ya Kırım meselesi nedeniyle uyguladığı yaptırımların süresini 23 Haziran 2021'e kadar uzatmıştı.