'Pompeo’nun Rusya ile yeni anlaşma açıklaması, iktidarın Amerikalı seçmenlere anlaşma kabiliyetini gösterme çabası'

Rus Senatör Cabarov, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Moskova ve Washington'un yıl sonuna kadar silah kontrolü konusunda yeni bir anlaşma imzalamasını umduğu şeklindeki açıklamasını, ‘iktidarın Amerikalı seçmenlere anlaşma kabiliyetini gösterme çabası’ olarak değerlendirdi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Moskova ve Washington'un yıl sonuna kadar silah kontrolü konusunda yeni bir anlaşma imzalamasını umduğu şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

Cabarov, “Amerikalıların, daha önceki tüm anlaşmalardan geri çekilip, START-3’ün yenilenmemesi konusundaki yaygarayı ancak son sözü onlar söyleyebilsinler diye çıkardıkları izlenimini edindim. Şimdi de seçim arifesinde, bizimle anlaşmaya varacaklarına dair açıklama yapıyorlar” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı’nın açıklamasının iktidarın Amerikalı seçmenlere anlaşma kabiliyetini gösterme çabası olduğunu söyleyen Cabarov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Prensipte bu bizi pek te ilgilendirmiyor. Bizim için en önemlisi anlaşmanın olması. Ama onların bundan siyasi puan kazanıp kazanmamaları, Amerikalıların kendi iç meselesidir. Umarım anlaşma imzalanır.”

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Moskova ve Washington'un yıl sonuna kadar silah kontrolü konusunda yeni bir anlaşma imzalamasını umduğunu belirtmişti.