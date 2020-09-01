Rus savaş jeti, Baltık Denizi’nde dört askeri uçağı önledi

Merkezden yapılan açıklamada, Baltık Denizi’nin tarafsız sularının hava sahasında tespit edilen dört askeri uçağın önlenmesi amacıyla Su-27 avcı uçağının havalandırıldığı belirtildi.
Açıklamaya göre Rus askerler, Baltık Denizi’nin tarafsız sularının hava sahasında Rusya’nın sınırına yaklaşan 4 hava hedefi tespit etti. Hava hedeflerinin belirlenmesi ve Rusya devlet sınırlarının ihlalinin önlenmesi amacıyla Baltık Filosu hava savunma güçlerine bağlı bir nöbetçi Su-27 avcı uçağı havalandırıldı.
Rus Su-27 uçağının pilotları, hedefleri ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 stratejik keşif uçağı, İsveç ordusuna ait Gulfstream keşif uçağı, Danimarka Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Challenger keşif uçağı ve Alman Deniz Kuvvetlerine ait Р-3С Orion devriye uçağı olarak tanımladı.
Uçaklar rotalarını değiştirerek sınırdan döndükten sonra Su-27 jeti, güvenli bir şekilde üssüne döndüğü kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Rus Su-27 savaş uçağının uçuş süresi boyunca uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyduğu vurgulandı.
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