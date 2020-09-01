Rus savaş jeti, Baltık Denizi’nde dört askeri uçağı önledi

Merkezden yapılan açıklamada, Baltık Denizi’nin tarafsız sularının hava sahasında tespit edilen dört askeri uçağın önlenmesi amacıyla Su-27 avcı uçağının havalandırıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Rus askerler, Baltık Denizi’nin tarafsız sularının hava sahasında Rusya’nın sınırına yaklaşan 4 hava hedefi tespit etti. Hava hedeflerinin belirlenmesi ve Rusya devlet sınırlarının ihlalinin önlenmesi amacıyla Baltık Filosu hava savunma güçlerine bağlı bir nöbetçi Su-27 avcı uçağı havalandırıldı.

Rus Su-27 uçağının pilotları, hedefleri ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 stratejik keşif uçağı, İsveç ordusuna ait Gulfstream keşif uçağı, Danimarka Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Challenger keşif uçağı ve Alman Deniz Kuvvetlerine ait Р-3С Orion devriye uçağı olarak tanımladı.

Uçaklar rotalarını değiştirerek sınırdan döndükten sonra Su-27 jeti, güvenli bir şekilde üssüne döndüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Rus Su-27 savaş uçağının uçuş süresi boyunca uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyduğu vurgulandı.