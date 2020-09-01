Rusya’da yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 1 milyonu geçti

Rusya’da son bir günde görülen yeni koronavirüs vakası sayısı 4 bin 729 olarak açıklandı, böylelikle ülkede salgının başından beri kayıtlara geçirilen toplam vaka sayısı bir milyon 48’e çıktı.

Rusya’da yeni tip koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezi, ülkede son bir gün içinde 4 bin 729 yeni vakanın görüldüğü, toplam vaka sayısınınsa 1 milyon 48’e yükseldiği açıklamasını yaptı.

Söz konusu merkezin açıklamasına göre ülkede yeni vaka sayılarının artışı 17 gündür yüzde 0.5’i geçmiyor.

Ülkede son bir günde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 123 olarak verildi. Toplam can kaybı 17 bin 299’a çıktı.

Dünyada koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü dördüncü ülke olan Rusya’nın ürettiği koronavirüs aşısı ülkede 11 Ağustos’ta onaylanmıştı. Sputnik V ismi verilen aşı, dünyanın ilk onaylanmış koronavirüs aşısı.

Fakat Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirildiği bu aşının ülkedeki geniş kitlelere uygulanmasına kasım-aralık aylarında başlanması bekleniyor. Aşılamada risk gruplarına öncelik verilecek.