Lavrov: M4 karayolundaki Rus-Türk devriyelerinde şimdiye dek güzel sonuçlar alındı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve Türk askerlerin Suriye'nin İdlib kentinde mart ayından beri yürüttükleri ortak devriyelerde şimdiye dek güzel sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) öğrencilerine hitap eden Lavrov, "Ortak devriyelerin sonuçları güzel ancak henüz yüzde 100'e ulaşılmadı, çalışmalar devam ediyor" dedi.

'Kısa süre önce ilk kez M4'ün tamamında devriye gerçekleştirildi'

Rusya ve Türkiye'nin ilk kez M4 karayolunun tamamında devriye gerçekleştirdiğini söyleyen Lavrov "M4 karayolundaki devriye faaliyetleri, çok hızlı tempoyla ilerlemiyor, zira militanlar direndi. Ancak her devriyede güzergaha birkaç kilometre eklendi. Kısa süre önce ilk kez M4'ün tamamında devriye gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

İdlib'deki duruma değinen Lavrov, "Daha yapılacak çok iş var ancak ilerleme olduğunu gözlüyoruz. En önemlisi, şu anda orada kanlı olayların yaşanmaması. Birtakım hadiseler yaşanıyor ancak Suriyeli ve Türk askerler bunların üstesinden geliyor" diye konuştu.

'Türkiye, ılımlı muhalifleri teröristlerden ayırma çalışmasını büyük bir zorlukla yürütüyor'

Lavrov, Rusya ve Türkiye liderleri arasındaki mutabakatlar kapsamında Ankara'nın Suriyeli ılımlı muhalifleri terör örgütlerinden ayırmayı taahhüt ettiğini de anımsattı.

Bu çalışmanın büyük bir zorlukla yürütüldüğünü kaydeden Lavrov, "Ancak Türk partnerlerimizin çaba sarf ettiğini görüyoruz" diye ekledi.

M4 karayolundaki ortak devriye faaliyetleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta Moskova'da yaptıkları görüşme sonucunda imzaladıkları Soçi Mutabakatı'na ek protokol kapsamında yürütülüyor.