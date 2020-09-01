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    Kovid-19 gölgesinde maskeli ve mesafeli bir şekilde kutlanan bu yılki 1 Eylül Bilgi Günü'nde Putin, Hatırlamak Bilmektir temalı ilk ders kapsamında 2. Dünya Savaşı Zaferinin 75. Yılı konulu bir konuşma yaptı.

    Putin: Kızıl Ordu'nun Nazileri yendiği 2. Dünya Savaşı tarihinin unutulmasına izin vermeyeceğiz

    © Sputnik / Mihail Klimentiev
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl Ordu'nun Alman güçlerin yüzde 80'inden fazlasını bozguna uğrattığı 2. Dünya Savaşı tarihinin unutulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

    Bugün 1 Eylül. Rusya'da her yıl olduğu gibi bu yıl da ilköğretimde ilk ders zilinin çalması vesilesiyle 1 Eylül Bilgi Günü kutlanıyor. Kovid-19 gölgesinde maskeli ve mesafeli bir şekilde kutlanan bu yılki 1 Eylül Bilgi Günü'nde Putin, "Hatırlamak Bilmektir" temalı ilk ders kapsamında "2. Dünya Savaşı Zaferinin 75. Yılı" konulu bir konuşma yaptı.

    Etkinliğe video konferans yöntemiyle katılan Putin, "Bazıları, faşist Almanya'nın 22 Haziran 1941 sabahı Sovyetler Birliği'ne saldırdığını unutuyor. Bazıları, Kızıl Ordu'nun düşmana ait teçhizatın ve insan gücünün yüzde 80'inden fazlasını imha ettiğini unutuyor. Bazıları, Berlin'in kimin ele geçirdiğini unutuyor. Bunu yapan Sovyet birlikleriydi" dedi.

    Rusya'nın bunları asla unutmayacağının ve hiç kimsenin unutmasına izin vermeyeceğinin altını çizen Rus lider, "Modern dünyada tarihi yeniden yazma girişimleri var. Bunlar, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan yaşam kurallarının değiştirilmesi için gereken koşulları sağlama amacı taşıyor. Eğer 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan Zafer olmasaydı, birçoğumuz dünyada olmazdık. Birçok nesil, hayatını kaybederdi. Dünyaya gelmezlerdi ve gelenler de toplama kamplarında imha edilirdi" ifadelerini kullandı.

    Putin, savaş sırasında SSCB şehirleri çarpışmadan teslim edilseydi, SSCB ve Rusya halklarının tamamen imha edileceğini belirtti.

    Putin, "Bugün bazılarının düşündüğü gibi, yerleşim birimlerimizi çarpışmadan, yani savaşçılarımızın canlarını kurtararak teslim etseydik, en nihayetinde bu savaşı kaybederdik. Bu, neredeyse tüm SSCB ve Rusya halklarının yok olmasına yol açardı. İşte atalarımızın kazandığı Zaferin bedeli ve değeri buradan geliyor" diye konuştu.

    Putin, günümüzde 2. Dünya Savaşı hakkındaki gerçekleri çarpıtan kesimleri destekleyenleri 'günümüzün işbirlikçileri' olarak niteledi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik /
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    "Bazıları, Soğuk Savaş'tan sonra kazanan taraf olduklarını sandı. Kendilerini ayrıcalıklı gördüler. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzenin değiştirilebileceğini ve bunun gerekli olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla bu değişimlerin için gereken koşulları yaratmak uğruna tarihte gerçekte yaşananları biraz değiştirmek, yeniden yazmak istiyorlar" diyen Rus lider sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Savaş sırasında düşmanla işbirliği yapanlara işbirlikçi deniyordu. Bugün tarihin yeniden yazılmasını isteyen taraflarla aynı görüşte olanları da 'günümüzün işbirlikçileri' olarak adlandırabiliriz. Bu tür insanlar her zaman vardı, şu anda varlar ve gelecekte de olacaklar. Bunlar farklı saiklerle hareket ediyor. Bunun bugün çok güncel olduğunu anlamak önem arz ediyor. Ülkemizde barışı ve özgürlüğü savunan insanları tanımalı ve hatırlamalıyız, korkunç savaş yıllarındaki olayları hatırlamalıyız. Bu, hayatını kaybedenlere ve ailemize karşı görevimiz, mevcut ve gelecek nesillere karşı yükümlülüğümüzdür. Nazizmin dehşetinin, savaş trajedisi bir daha asla tekrarlanmaması için bunları unutmamalıyız."

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    Etiketler:
    2. Dünya Savaşı, Kızıl Ordu, Almanya, Vladimir Putin, Sovyet, Rusya
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