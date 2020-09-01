Rusya, Norveç’e ait askeri uçağı ‘karşılamak’ üzere MiG-31 jetini havalandırdı

Barents Denizi’nde Rusya sınırlarına yaklaştığı tespit edilen Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçağa önleme yapmak amacıyla bir MiG-31 savaş uçağının havalandırıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi’nden yapılan açıklamada, Barents Denizi’nin hava sahasında Rusya sınırlarına yaklaştığı tespit edilen Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait askeri uçağa önleme yapmak üzere bir MiG-31 avcı uçağının havalandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Hava hedefinin belirlenmesi ve Rusya devlet sınırlarının ihlalinin önlenmesi amacıyla Kuzey Filosu hava savunma güçlerine bağlı bir nöbetçi MiG-31 avcı uçağı havalandırıldı. Uçağın mürettebatı, hava hedefini Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait P-3C Orion temel devriye uçağı olarak tanımladı” denildi.

Norveç’e ait uçağın Rusya sınırından dönüş yaptıktan sonra MiG-31 jetinin de güvenli bir şekilde üssüne geri döndüğü kaydedilen açıklamada, Rus avcı uçağının uçuş süresi boyunca uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun sınırlarının Norveç uçağı tarafından ihlaline izin verilmedi” ifadelerine yer verildi.