Putin: Salgın, Rusya’nın ‘gaz istasyonu’ bir ülke değil, ileri teknolojiye sahip bir ülke olduğunu gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınının Rusya’nın sık sık gösterilmeye çalışıldığı gibi sadece ‘gaz istasyonu’ bir ülke değil, ileri teknolojilere sahip bir ülke olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı Büyük Vatan Savaşı’nda edindiği Büyük Zafer’in 75. yıldönümüne ithafen düzenlenen bir açık derste, bir öğrencinin uzaktan eğitim hakkında sorduğu soruya yanıt verdi.

Putin, “Uzaktan eğitimle ilgili olarak, öncelikle bunu ülke genelinde, büyük ölçüde ilkokullarda, orta ve yüksek öğretim kurumlarında yapmayı başardığımıza dikkat çekmek istiyorum. Bu durum da, genel anlamda ülkenin bu süreci biraz daha ileri götürmeye ve ani bir salgın sonucu karşılaşılan zorluklara hazır olduğunu gösteriyor” dedi.

Rus lider, açıklamalarına şöyle devam etti: “Yani teknolojik açıdan hazır olduğumuz ortaya çıktı, personelin hazırlıklı olması bakımından başarılı olduk. Bu da üzerinde çalışacağımız çok şey olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda bazılarının bizi göstermeye çalıştığı gibi sadece ‘gaz istasyonu’ bir ülke değil, günümüz tehditlerine karşı adapte edebildiğimiz, hızla geliştirebildiğimiz yeni, bariz teknolojik imkânları olan bir ülke olduğumuzu gösteriyor.”

Vladimir Putin, uzaktan eğitim ve çalışmanın bazı durumlarda avantajlarını ortaya koyduğunu, gelecekte de bundan yararlanılması gerektiğini kaydetti.

Putin ayrıca Rusya’da eğitimin tamamen uzaktan hale getirilmesinin amacına uygun olmadığını, böyle bir planları bulunmadığını da ekledi.