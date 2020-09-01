Lavrov: Rusya'nın Navalnıy vakasını soruşturmadığı iddiaları asılsız

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü ve 1 Eylül Bilgi Günü olması vesilesiyle Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) öğrencilerine hitap eden Lavrov, "Bizi Navalnıy vakasını soruşturmamakla suçluyorlar. Bu doğru değil. Daha ilk günden itibaren İçişleri Bakanlığımız soruşturma öncesi teftişe başladı, soruşturma ise Navalnıy'a ne olduğu belirlendiğinde başlayacak" dedi.

Rusya Başsavcılığı'nın Almanya'ya yardım talebi göndermesine rağmen Alman doktorların gerekli bilgileri henüz sunmadığına dikkat çeken Lavrov, "Navalnıy Omsk'taki hastanede yatarken Batılı meslektaşlarımız bilgi eksikliği nedeniyle büyük bir gürültü kopardı. Navalnıy bir haftadır Almanya'da bulunuyor ve Alman doktorlar da hiçbir bilgi vermedi. Ancak onlara bilgi sunmaları için herhangi bir talep yöneltilmiyor" ifadelerini kullandı.

Navalnıy, Sibirya'daki Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta kendisini kötü hissetmesi nedeniyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Almanya'ya sevk edilmişti.

Muhalif ismin sözcüsü Kira Yarmış, fenalaştığı gün Navalnıy’ın sadece çay içtiğini, politikacının çaya konulan bir maddeyle zehirlenmiş olduğundan şüphelendiklerini açıklamıştı.

Fakat Navalnıy’ın Rusya’nın Omsk kentinde kaldırıldığı hastanede yapılan toksikoloji testleri temiz çıkmıştı. Doktorları, politikacının kan ve idrar testlerinde zehirli bir maddeye rastlamadıklarını belirmişti.

Navalnıy’ın durumuna kan şekerinin aniden düşmesiyle ortaya çıkan metabolik bir hastalığın sebep olduğu kaydediliyor. Komada bulunan politikacının mevcut sağlık durumu ise stabil olarak açıklandı. Muhalif ismin tedavisine Almanya'da devam ediliyor.