Rus Dışişleri: ABD'nin silah kontrolü ile ilgili yakın anlaşma konusundaki iyimserliğini paylaşmıyoruz

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ryabkov, Rusya’nın silahların kontrolü alanındaki anlaşmaların yakın zamanda imzalanması konusunda ABD'nin iyimserliğini paylaşmadığını ifade etti.

“Her iki madde ile ilgili anlaşmaların erken imzalanması olasılığı konusunda Amerikan tarafının iyimserliğini paylaştığımızı söyleyemem. Birçok farklı açıları olan sorun var. Genel anlamda söyleyecek olursak, Amerikan tarafının bizimle uzlaşmaya yeterli derecede hazır olduğunu görmüyoruz” diyen Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arayışlara devam ediyoruz, sürekli olarak temas halindeyiz.”

‘ABD’nin START 3’ün uzatılması yönünde kesin tutum oluştuğunu görmüyoruz’

Ryabkov, Rusya’nın şimdilik ABD’nin START 3’ün uzatılması lehinde kesin tutum oluştuğunu görmediğini ifade etti:

“START 3'ün uzatılmasına gelince, daha önce olduğu gibi, Washington'da bu belgenin uzatılması lehine kesin bir tutumun oluştuğunu henüz görmüyoruz.”

Rus diplomat, “Herhangi bir müzakere, herhangi bir diyalog için normal olan, her iki tarafın önceliklerini ve tercihlerini değerlendirme süreci devam ediyor. Bu konudaki tutumlarımız da birbirinden oldukça uzak ve bunu içtenlikle konuşuyoruz. Tutumlarımızı yakınlaştırmanın yollarını aramaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘ABD Belarus’a bu durumdan çıkması için fırsat vermeli’

Ryabkov, ABD’nin Belarus’u uyarmak yerinde bu ülkeye, bulunduğu durumdan gerekli gördüğü şekilde çıkabilmesi için fırsat vermesi gerektiğini belirtti.

Sputnik’in ilgili sorusunu yanıtlayan Ryabkov, “Amerikalılar herhangi birine uyarıda bulunmaktansa, Belaruslulara gerekli gördükleri şekilde bu durumdan çıkma fırsatı vermeye özen göstermeli” diye konuştu.

‘Rusya Belarus’un işlerine karışmıyor, sorunların çözümüne yardım ediyor’

Washington’un Belarus ile ilgili Moskova’ya yönelik bir takım yaptırımlar getirebileceği olasılığını değerlendiren Ryabkov, şöyle konuştu:

“Belarus'un işlerine karışmadık ve karışmıyoruz, Belarusluların sorunlarını kendileri çözme olasılığına saygı duyarak sorunların çözümüne katkıda bulunuyoruz. Diğer devletlerin işlerine laubalice va kaba bir şekilde sıklıkla müdahale eden ABD’den bu tür sinyalleri ilk kez duymuyoruz, ancak bunu sıra dışı bir şey olarak algılamıyoruz.”