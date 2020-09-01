Rusya, Kovid-19 aşı teknolojisi ihraç edecek

Dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'i geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik’e açıklamasında, ilk etapta yurt dışına canlı aşı ihraç etmeyi planlamadıklarını belirterek, "Halkımızı tamamen koruma altına alınca, yani neredeyse 1 yıl sonra, burada üretilen canlı aşının ihracatından söz etmek mümkün olacak" dedi.

Ancak Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun öncelikle aşı üretmeye hazır olan ülkelere aşı teknolojisini ihraç etmeyi planladığını dile getiren Rus bilim insanı, "Bu süreç çok yoğun işliyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce Rus Kovid-19 aşısının önümüzdeki günlerde Moskova’daki kliniklere dağıtılacağını bildiren Gintsburg, tescil sonrası araştırmalar kapsamında Moskova’daki gönüllülerin aşılanmasına 5 Eylül’de başlanacağını belirtmişti.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya'da risk gruplarındaki kişilere toplu Kovid-19 aşılarının ekim-aralık döneminde yapılmaya başlanacağını belirtmişti.