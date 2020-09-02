Rusya ile Belarus, 'borç görüşmelerine' başladı

Rusya ve Belarus, Minsk'in devlet borcunun gözden geçirilmesi için görüşmelere başladı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, iki ülkenin maliye bakanlıklarının Belarus'un borcunun yeniden finanse edilmesi için kredi koşullarını görüştüğünü belirtti.

Siluanov, "Şu anda bu kredinin koşullarını ve hacmini teknik düzeyde ele alıyoruz" dedi.

27 Ağustos'ta Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus'un 1 milyar dolarlık borcunun yeniden finansmanı konusunda anlaştığını belirtmişti.