Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Belarus politikasına eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB) Belarus muhalefetine finansal desteğin artırılması çağrısının, egemen devletlerin içişlerine karışılmaması ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Zaharova, AB dışişleri bakanlarının 27-28 Ağustos'ta Berlin'de gerçekleştirdikleri gayriresmi toplantıda Belarus’taki duruma ilişkin yaklaşımlarını değerlendirdi.

Zaharova, şu ifadeleri kullandı: “Avrupa Birliği’nin bize kardeş olan bu ülkedeki durumu etkilemeye çalışmaktan vazgeçmediğini üzülerek belirtiyoruz. Geniş bir ulusal diyaloğun koşullarını yaratmak için gerekli olan ılımlılık ve mütevazilik yerine, gayri meşru tek taraflı yaptırımların kullanılması tercih ediliyor. Belarus'a komşu Avrupa ülkelerinde yardım alanlar da dahil olmak üzere, Belarus muhalefet yapılarına mali desteğin artırılması çağrıları daha yüksek sesle duyulmaya başlandı”

Bu çağrıların Helsinki Nihai Senedi’nde yer alan ‘egemen devletlerin içişlerine karışılmaması’ ilkesine aykırı olduğuna vurgu yapan Zaharova, “Avrupa Birliği'nin dış politika yönergelerini bu ve ortak Avrupa güvenliğinin diğer temel ilkelerine uygun hale getireceğini umuyoruz” dedi.