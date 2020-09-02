Rusya’da yeni eğitim-öğretim yılı koronavirüs nedeniyle kısıtlamalarla başladı

Rusya’da bugünden itibaren başlayan yeni eğitim-öğretim yılında öğrenciler okula giderek derslere katılıyor, ancak koronavirüs salgını nedeniyle eğitim süreci kısıtlamalı olarak organize ediliyor.

Rusya’da 1 Eylül’den itibaren başlayan yeni eğitim-öğretim yılında öğrenciler dersleri okulda görüyor, ancak koronavirüs salgını nedeniyle eğitim süreci kısıtlamalı olarak organize ediliyor.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) sitesinde yayınlanan koruyucu önlemlere göre velilerin okullara girmesine izin verilmeyecek, kurum yetkilisinin açıklamasına göre öğrenci yakınları ancak gereklilik halinde okula girebilecek. Aile toplantıları ise Internet üzerinden çevirimiçi yapılacak.

Okullarda maske şartı aranmıyor

Öğretmenler ve öğrenciler maske takıp takmamakta serbest, ancak ilk solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren öğrenci ya da öğretmenin izole edilmesi gerekiyor. Sınıf içinde koronavirüs tespit edilmesi durumunda ise hasta ile temas eden herkes 2 haftalık karantinaya alınacak.

Yeni sağlık kurallarına göre sınıfların günde birkaç kez, yemekhanelerin ise yemek öncesinde ve sonrasında 2 kez dezenfekte edilmesi gerekiyor. Eğitim kurumlarının girişlerine dezenfektan dağıtıcıları konulacak ve tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul personelinin ateşi dersler başlamadan önce ölçülecek.

Normal şartlarda 1 Eylül’de yapılan törenler, Rusya’nın bazı bölgelerinde ertelendi, başka bölgelerde ise sadece 1. sınıf öğrencileri ve mezun olanlar için organize ediliyor.

Sınıf öğretmenlerine daha fazla ödeme yapılacak

Sınıf öğretmenlerine yapılacak 5 bin ruble (yaklaşık 500 TL) tutarındaki ek ödemeler için federal bütçeden yaklaşık 25 milyar ruble (yaklaşık 2.5 milyar TL) tahsis edilecek. Bir başka yeni uygulamaya göre ise bu yıldan itibaren öğrenci kardeşleri, sıra beklemeden öncelikli olarak okullara ve anaokullarına kaydedilecek.

Üniversitelerde maske takmak zorunlu

Okul öğrencilerin aksine üniversite öğrencilerinin okullarda maske takması zorunlu kılındı. Aynı kurallar üniversitelerin öğretim kadroları için de geçerli, öğretim görevlileri yalnızca ders sırasında maske takmaktan vazgeçebilir.

65 yaş üzeri öğretim görevlilerine ise uzaktan çalışmaları önerildi.

Daha önce Rusya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanı Valeriy Falkov, yeni eğitim-öğretim yılında Rusya’daki üniversitelerde düzenli olarak ateş ölçümü ve hava dezenfektasyonu yapılacağını, kronik hastalığı olan üniversite öğrencilerinin bireysel eğitime geçirileceğini, yabancı öğrencilerin ise ancak 2 hafta karantinada kaldıktan sonra eğitime başlayabileceğini açıklamıştı.