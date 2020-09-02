Lavrov: Belarus’taki krizin çözümü için en iyi yol anayasa reformu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus’un iç sorunlarını “hiçbir dış müdahale olmadan” kendi başına çözmesini istediklerini belirterek teklif edilen anayasa reformunun en iyi seçenek olduğunu kaydetti.

Lavrov, Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) öğrencileriyle görüşmede, “Herhangi bir dayatmacı arabuluculuk hizmetine ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko anayasa reformu teklif etti. Bizim değerlendirmemize göre bu, sivil toplumla diyalog düzenlemeye ve her bir Belarus vatandaşını meraklandıran tüm konuları tartışmaya izin veren bir yol” ifadesini kullandı.

Lavrov, Rusya’nın Belarus ile ilişkilerde uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar temelinde hareket edeceğini de sözlerine ekledi.

Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede devlet başkanına bağımlı olmayacak bir sistemin kurulması gerektiğini açıklamıştı. Halihazırda yeni anayasa üzerinde çalışmaların başlatıldığını dile getiren Lukaşenko, muhalefetin 1994 Anayasası’na dönme teklifini reddetmişti.