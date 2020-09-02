Rusya Devlet Duması’ndan Tihanovskaya'nın Kırım hakkındaki açıklamasına yanıt

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Dmitriy Novikov, Belarus muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya’nın Kırım’a ilişkin açıklamasını eleştirerek, iktidar olması durumunda Rus karşıtı bir politika izleyeceğini ifade etti.

Svetlana Tihanovskaya daha önce, Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğunu ileri sürerken aynı zamanda Kırım’ın fiilen Rus toprağı olduğunu kabul etmişti.

Rus basınına konuşan Novikov, Tihanovskaya’nın bu açıklamasının Batılı siyasi çevrelerin çıkarlarına hizmet ettiğini ve iktidara gelmesi durumunda Rus karşıtı bir politika izleyeceğinin işareti olduğunu belirterek, “Bu durumda, devletlerimiz arasında herhangi bir ‘kardeşlik’ ilişkisinden söz edilemez. Belaruslular da kaybedecek, çünkü o (Tihanovskaya) başkalarının çıkarlarını gözetecek” ifadelerini kullandı.

Tihanovskaya'nın arkasında Ukrayna'da 'devrimi' yapan güçlerin bulunduğunu ve muhalefetin zafer kazanması durumunda Belarus'u bir yıkımın beklediğine vurgu yapan Novikov, ülkede bir iç savaş çıkması ihtimalini de dışlamadı.