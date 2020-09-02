Putin, BM Genel Kurulu'nda konuşma yapacak

BM’nin açıkladığı ön konuşmacı programına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde 22 Eylül’de konuşma yapacak. Rus liderin konuşması, video halinde olacak.

Bu yıl 22-29 Eylül’de gerçekleşecek BM Genel Kurulu çerçevesinde ilk gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video halindeki konuşması gösterilecek.

BM’nin açıkladığı ön programa göre, Putin, ilk gün konuşma yapacak liderler arasında yedinci sırada yer alıyor.

Putin’den önce Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Çin, Şili ve Küba liderlerinin konuşmaları dinlenecek.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da aynı gün konuşma yapması bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ise 23 Eylül’de konuşması planlanıyor.

Koronavirüsle ilgili kısıtlamalar nedeniyle bu yıl BM Genel Kurulu’nun kayıtlı video halindeki konuşmalarla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ancak BM, liderlerin genel merkezi şahsen ziyaret etmesinin yasak olmayacağını belirtti.