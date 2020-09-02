‘Gamaleya Merkezi’nden 70-80 yaşlarındaki bazı görevlilere koronavirüs aşısı vuruldu’

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısını geliştiren Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, merkezden 70-80 yaşlarındaki bazı görevlilerin aşı olduğunu ifade etti. Öte yandan Rusya’da son 24 saatte tespit edilen 4 bin 952 yeni koronavirüs vakası ile birlikte toplam vaka sayısı 1 milyon 5 bine ulaştı.

Sputnik’e konuşan Aleksandr Gintsburg, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’yi geliştiren merkezden 10-15 kişinin aşı olduğunu söyledi.

Gintsburg, “Hepsi dinç, sağlıklı ve aktif, ders veriyor, hastaları idare ediyor, spor yapıyor” dedi. Gintsburg, aşılamanın üzerlerinde olumsuz bir etkisi olmadığını ifade etti.

Birkaç ay önce aşı vurulduğunu ve 68 yaşında olduğunu hatırlatan Gintsburg, kendini iyi hissettiğini kaydetti.

Gintsburg, “Tescil sonrası testler sırasında gerçekleştirilmesi gereken görevlerden biri, 60-70-80 yaş üstü gönüllü grubunun üzerinde araştırma yapılması. Moskovalılar arasından gönüllüler seçilecek” dedi.

Gintsburg, anlattıklarının resmi olarak onaylanmasını ve aşının yaşlılar üzerinde, yani 70-80, belki de daha yüksek yaş kategorilerindeki kişiler üzerinde kullanılması için izin çıkmasını umduğunu belirtti.

Rusya’da gün içinde yaklaşık 5 bin yeni vaka kaydedildi

Öte yandan koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde Rusya’nın 84 bölgesinde 4 bin 952 vaka kaydedildi. Yeni vakaların 1196’sında bir semptoma rastlanmadı.

Ülkede şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 1 milyon 5 bin oldu.

Gün içinde 115 hasta hayatını kaybetti. Salgın boyunca ölenlerin sayısı 17 bin 414’e yükseldi.

Son 24 saatte 5 bin 464 kişi daha taburcu edildi. Hastalığa yakalananların 821 bin 169’u iyileşti.