Rus Dışişleri: Moskova ve Ankara, Suriyeli taraflar arasında yeniden diyalog kurulmasından memnun

Rus ve Türk heyetlerinin Moskova'da başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel konularda yaptığı görüşmelere ilişkin açıklama yayınlayan Rus Dışişleri, Moskova ve Ankara'nın Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi toplantısı kapsamında Suriyeli taraflar arasında yeniden diyalog kurulmasını memnuniyetle karşıladı.

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımsı Sergey Verşinin öncülüğündeki Rus heyeti, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyetle 31 Ağustos - 1 Eylül 2020 tarihlerinde Moskova'da görüşmeler gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre taraflar, sahada istikrarın desteklenmesi görevlerine odaklanarak Suriye'de çözüme yönelik tüm konuları etraflıca istişare etti.

İdlib'deki duruma ve mevcut Rus-Türk mutabakatlarının uygulanması kapsamında atılacak adımlara ilişkin görüş alışverişi yapan heyetler, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bozulmasına yönelik mevcut tehditleri dikkate alarak Fırat'ın doğusundaki durumu gözden geçirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında öngörüldüğü şekilde BM'nin desteğiyle bizzat Suriyeliler arasında yürütülen siyasi sürecin alternatifi bulunmadığının altını çizen Rus ve Türk heyetleri, Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi kapsamında Suriyeli taraflar arasında yeniden diyalog kurulmasını takdir etti.

Türk Dışişleri'nin görüşmelere ilişkin açıklamasında "Suriye konusunda, öncelikle İdlib sahasındaki durum ve ortak devriyelerin icrasına dair hususlar ele alınmıştır. Bu kapsamda, 5 Mart 2020 tarihli İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol uyarınca müşterek çabalara devam edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Keza, Cenevre’de düzenlenen Anayasa Komitesi üçüncü tur toplantılarının sonuçları değerlendirilmiş, siyasi süreçteki ivmenin korunmasının önemi vurgulanmış, Astana Süreci’ne dair çalışmaların ilerletilmesi üzerinde durulmuştur" denmişti.