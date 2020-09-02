Minsk: Belarus’ta Ukrayna’daki renkli devrim senaryosunun yaşanmasını önledik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova’da bir araya gelen Makey, ‘dışarıdan organize edilen renkli devrim’ senaryosunun yaşanmasını önlediğini ifade etti.

Makey, “Bugün hem içerideki hem de her şeyden önce dışarıdaki meydan okumalara yanıt vermek durumundayız. Bununla birlikte dış zorluklar, iç zorlukları da önceden belirliyor. Yine de ilk baskıya dayanabildiğimizi ve Ukrayna senaryosunun, dışarıdan organize edilen renkli devrim senaryosunun Belarus'ta uygulanmasına izin vermediğimizi söylemek isterim. Belli bir siyasi çatışma gözlemleniyor, ancak seviyesi ve yoğunluğu eskisine göre önemli ölçüde düştü” diye konuştu.

Belaruslu diplomat, Moskova’nın dengeli tutumunun Belarus'taki duruma dışarıdan gelecek açık müdahaleyi önlemeye yardımcı olduğunu, durumun daha sakin bir mecraya taşınmasına ve toplumla diyalog kurulmasına imkan tanıdığını sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la Moskova’da görüşen Makey, Belarus’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından ilk kez Rusya’yı ziyaret ediyor.

Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı Halklar Arası İlişkiler Konseyi üyesi Bogdan Bezpalko, İki diplomatın Belarus lider Aleksandr Lukaşenko’nun Moskova ziyaretine yönelik hazırlıkları görüşmesi beklendiğini açıklamıştı.

Yarın ise Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Belarus’un başkenti Minsk’i ziyaret edecek.

9 Ağustos'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80.1 oy oranı ile önde tamamladığı devlet başkanlığı seçimlerinin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne süren muhalefet, seçimlerin tekrarlanması için gösteriler ve grevler organize ediyor.