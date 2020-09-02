Rus Dışişleri: Başsavcılığımızın Navalnıy ile ilgili gönderdiği sorulara Almanya'dan cevap bekliyoruz

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın Noviçok tipi sinir gazıyla zehirlendiği yönündeki iddiaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Başsavcılığının bu vakayla ilgili Alman mevkidaşlarına gönderdiği sorulara cevap verilmesini beklediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Başsavcılığımız, Navalnıy’in durumu ile ilgili Alman mevkidaşlarına sorular gönderdi. Cevabını bekliyoruz” ifadesine yer verildi.

Daha önce Alman ordusuna ait bir laboratuvarın uzmanları, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın bir tür sinir gazı olan Noviçok tipi maddeyle zehirlendiğini iddia etmişti.

Bu iddiayı değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Berlin’in Moskova’ya bu konuda bilgi vermediğini açıklamıştı.

Navalnıy, Sibirya’daki Tomsk kentinden başkent Moskova’ya giderken uçakta kendisini kötü hissetmesi nedeniyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Almanya'ya sevk edilmişti.

Muhalifet, Navalnıy'ın zehirlenmiş olduğundan şüphelendiklerini açıklasa da Omsk hastanesinde yapılan toksikoloji testleri temiz çıkmıştı. Doktorları, politikacının kan ve idrar testlerinde zehirli bir maddeye rastlamadıklarını belirtmişti.

Navalnıy'ın durumuna kan şekerinin aniden düşmesiyle ortaya çıkan metabolik bir hastalığın sebep olduğu kaydediliyor. Politikacının mevcut sağlık durumu ise stabil olarak açıklandı. Muhalif politikacının tedavisine Almanya’da devam ediliyor.