Noviçok'un geliştiricilerinden Uglev: Navalnıy Noviçok'la zehirlenseydi komaya girmez, ölürdü

Almanya'nın Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ı zehirlemek için kullanıldığını öne sürdüğü Noviçok maddesinin geliştiricilerinden Dr. Vladimir Uglev, mevcut belirtilere göre Navalnıy'ın Noviçok'la zehirlenmiş olamayacağını vurguladı.

Almanya'nın iddiasını Sputnik'e değerlendiren Dr. Vladimir Uglev, "Sarin, soman ve Noviçok (A-234) gibi askeri zehirleyici organik fosforlu maddelerin Navalnıy vakasındaki olası maddeler listesinden çıkarılabileceğini düşünüyorum. Zira +20 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda yüksek buhar basıncı ve yüksek inhalasyon toksisitesi nedeniyle, Navalnıy'ın yanı sıra etrafındaki kişiler de bir şekilde zarar görürdü" dedi.

'Komaya girmez, ölürdü'

"Eğer Navalnıy Noviçok ile zehirlenseydi komada değil, ölmüş olurdu" diyen Uglev, Navalnıy'ın semptomlarının Noviçok zehirlenmesine kesinlikle benzemediğinin altını çizdi.

Navalnıy'ın zehirlenmesini Noviçok'la ilişkilendirme girişimlerini tamamen siyasi saçmalık olarak niteleyen Uglev, Litvinenko ve Skripal vakalarında olduğu gibi Navalnıy'ın zehirlendiği sonucunu veren numunelerin de Rusya'ya teslim edilmeyeceği öngörüsünde bulundu.

Almanya ordusundan uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Berlin'deki Charite kliniğinin talebi üzerine Alman ordusuna ait özel bir laboratuvar, Aleksey Navalnıy'dan alınan numuneler üzerinde toksikolojik test yaptı. Noviçok grubu kimyasal, sinirleri paralize edici askeri nitelikli madde olduğu kesin olarak belirlendi" demişti.