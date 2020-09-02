Kremlin: Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirlerine olan bağımlılığı azaldı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirlerine olan bağımlılığının kademeli olarak azalmaya devam ettiğini belirtti.

Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya Maliye Bakanlığı’nın değerlendirmelerine göre, petrol ve doğalgaz gelirlerinin federal bütçedeki payının yüzde 40 civarında olduğu yönündeki ifadeleriyle ilgili yorumda bulundu.

“Bu rakam elbette tatmin edici olamaz, kimseyi tatmin etmez” diyen Peskov, “Ama bu rakam yavaş da olsa aşamalı şekilde küçülme eğilimini gösteriyor. Son 10-15 yılda bu azalma çıplak gözle görülüyor” diye ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkede petrol ve doğalgaz gelirlerine bağımlılığın azalmasına paralel olarak ileri teknoloji sektörünün büyüdüğüne dikkat çektiğini hatırlatan Peskov, “Yeni sorunlara yol açan pandemi bağlamında da bilim ve tıp alanlarımız küresel ölçekte parlak sonuçlar sergiledi” ifadesini kullandı.