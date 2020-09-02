Rusya Enerji Bakanı Novak: OPEC+ anlaşması olmasaydı petrolün varil fiyatı bugün 10-20 dolar olurdu

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin (OPEC+) vardığı anlaşma olmasaydı bugün petrol varil fiyatının 45 değil, 10-20 dolar civarında olacağını söyledi.

Aleksandr Novak, “Rusya petrol ve doğalgaz sektörünün mevcut durumu: Faktörler ve eğilimler” konulu toplantıda,yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“OPEC kapsamındaki üretim kesintileri ile ilgili olumsuz olaylardan bahsediyoruz ama ben şu farklı önemli noktaları vurgulamak isterdim. Bölgelerimizde dahil olmak üzere petrol üretimindeki kısıtlamalar aslında OPEC+ anlaşması yüzünden değil, öncelikle küresel talepteki düşüşten kaynaklanıyor. Her halükarda üretimde kısıtlama olurdu ama anlaşma olmasaydı bu kısıtlama kontrolsüz olurdu. Daha da kötü olurdu. Ve bugünkü 45 dolar yerine petrol varil fiyatları 10-20 dolar olurdu.”

“Kriz 2 senaryoya göre gelişebilirdi” diyen Novak, “İlki, talepteki düşüş yüzünden üretimdeki kısıtlama kaotik olabilirdi, zira hatırlatırım, tüm depolar dolup taşıyordu. İkinci senaryo, koordineli eşit kısıtlamaydı ve seçim bu ikinci senaryodan yana yapıldı” diye ekledi