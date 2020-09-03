Rus adli kimyager Gladışev: Noviçok grubu diye bir şey yok

Rus adli kimyager Gladışev, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesi iddialarıyla ilgili profesyonel tartışmaları başlatmak için net olarak hangi maddenin kullanıldığını bilmek gerektiğini belirterek, “Noviçok grubu demek, hiçbir şey dememek gibi” dedi.

Rus adli kimyager Doç. Dr. Dmitriy Gladışev, Sputnik’e açıklamasında, Alman yetkililerin Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın Noviçok grubundan sinirleri paralize edici askeri kimyasal maddeyle zehirlendiği yönündeki iddialarını değerlendirdi.

Gladışev, “Öncelikle Noviçok grubu diye bir şey yok. Noviçok diye bir madde yok, bu tamamen uydurma bir ad, halk arasında kullanılan bir ad. Bu yüzden gruptan bahsetmek doğru değil. Eğer kimyacılar somut bir maddeyi açıklamadılarsa, ki şahsen ben bu yönde hiçbir şey duymadım, sadece ‘Noviçok grubu’ dedilerse bu, hiçbir şey dememek gibidir” ifadesini kullandı.

Rus uzman, “Bulduğunuz maddenin somut adını açıklayın, ki biz de bir fikir beyan edebilelim” çağrısında bulundu.

Almanya Hükümeti, Savunma Bakanlığı’na bağlı bir laboratuvarın uzmanlarının, Navalnıy’in ‘Noviçok’ zehirli savaş maddeleri grubundan bir maddeyle zehirlendiğini iddia etmişti.