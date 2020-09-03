'Noviçok’ iddalarını değerlendiren Zaharova: Hazırlanan kararlara gerekçe oluşturmak için eski kalıplar kullanılıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’nin zehirlendiği iddialarıyla ilgili olarak, ‘hazırlanan kararlara gerekçe oluşturmak için eski kalıpların kullanıldığını’ söyledi.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Zaharova, “Neyin hesabı yapılıyor? Bu durumdan da anlaşılacağı gibi, bir yerlerde önceden hazırlanmış bazı kararlara gerekçe oluşturmak için” diyerek, “Berlin’e yöneltilen taleplere resmi yanıtlar bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Zaharova, Berlin'in gerçek amacının Aleksey Navalnıy’nin durumuna ilişkin bir soruşturma ise, hukuk alanına geri dönülmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Gerçek amaç, herkes tarafından ve başta da Rusya tarafından dile getirilen bir soruşturma ise, o halde yasal alana geri dönülmesi gerekiyor, bunun için gerekli tüm araçlar mevcut. Siyasi irade ve yasal araçlar var” dedi.

20 Ağustos Perşembe günü, Navalnıy'in Tomsk'tan Moskova'ya seyahat ettiği uçağın, uçuş sırasında muhalifin sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle acilen Omsk'a inmiş, Navalnıy 1 no'lu acil yardım hastanesine kaldırılmıştı.

Ertesi gün doktorlar, Navalnıy'in tedavi için Almanya'ya nakledilmesine izin vermişti. Cumartesi günü ise, Navalnıy ve eşi Yulia’yı taşıyan özel bir jet Omsk'tan Berlin'e uçmuş, Navalnıy, Berlin’deki Charite kliniğine yatırılmıştı. Alman doktorlar, ön tanıyı kolinesteraz inhibitörleri grubundan bir madde ile zehirlenme olarak koymuş, ancak maddenin adını açıklamamıştı.

Navalnıy’in Omsk’ta tedavi gördüğü 1 no’lu acil yardım hastanesinin başhekimi Aleksandr Murahovskiy ise, hastanın kabul edildiği sırada ağırlıklı tanının ‘zehirlenme’ olduğunu, ancak laboratuvar testlerinin bunu doğrulamadığını ifade etmişti.