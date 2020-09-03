Rusya’da 4 bin 995 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 4 bin 995 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylelikle şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 9 bin 995’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında, gün içinde 4 bin 995 yeni koronavirüs vakasının kaydedildiği bildirildi. Açıklamaya göre, yeni vakaların 1200’ünde bir semptoma rastlanmadı.

Bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı da böylece 1 milyon 9 bin 995’e çıktı.

Gün içinde koronavirüse yenilenlerin sayısının 114 artmasıyla, şimdiye kadar salgın nedeniyle ülkede 17 bin 528 kişi hayatını kaybetmiş oldu.

Son 24 saatte 5 bin 766 kişi daha taburcu edildi. İyileşen hasta sayısı 826 bin 935’e yükseldi.