Peskov: Rusya'da Navalnıy'ın zehirlenmesinden fayda sağlayacak kişi veya güç bulunmuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinden fayda sağlayacak kişi veya güç bulunmadığını söyledi. Peskov, Almanya'nın Navalnıy'ın test sonuçlarını paylaşmamasını da eleştirdi.

Peskov'a bugünkü basın toplantısında Navalnıy'ın zehirlenmesinden kimin fayda sağlamış olabileceği soruldu.

Peskov, "Bu kişinin zehirlenmesinin kimin fayda sağlamış olabileceği sorusuna yanıt veremem. Olaylara bilinçli bir şekilde baktığınız, bunun birilerine fayda sağlayacağını düşünmüyorum" dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuyla ilgili açıklama ihtiyacı hissedip hissetmediği sorusu karşısındaysa "Devlet Başkanımızın özel bir açıklama yapması için herhangi bir gerekçe görmüyoruz" yanıtını verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Aleksey Navalnıy, Noviçok grubundan sinirleri paralize edici askeri kimyasal madde kullanılarak yapılan saldırının kurbanı oldu" açıklamasını değerlendiren Peskov, "Eğer Almanya Başbakanı böyle bir açıklama yapıyorsa, demek ki uzmanlarca yapılan araştırmanın somut sonuçlarına sahip. Bu sonuçların neler olduğunu bilmeden bir değerlendirme yapamayız" ifadelerini kullandı.

Peskov, Almanya'nın elindeki verilere sahip olmadan Rusya'da Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili cezai soruşturma başlatmak için gerekçe olmadığını kaydetti.

Rus doktorların analizler sonucunda Navalnıy'dan alınan numunelerde zehirli madde tespit etmediğinin altını çizen Peskov, "Elbette Rusya bu olayın nedenlerinin ortaya çıkarılmasına ilgi duyuyor. Almanların sahip olduğu bilgiler, Rus soruşturma makamlarının Navalnıy'ın şu anki durumuna neyin neden olduğunu belirlemelerine yardımcı olurdu" diye ekledi.

Kremlin'in Navalnıy vakası nedeniyle Rusya'ya suçlama yöneltilmesi için bir gerekçe görmediğini de belirten Peskov, "Rusya'ya yönelik suçlamalar konusunda çok dikkatli konuşmalıyız. Zira Rusya'ya yönelik bir suçlama yok ve Rus devletinin suçlanması için gerekçe de yok. Bu olayla ilgili suçlamaları kabul etme niyetinde değiliz" diye konuştu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Angela Merkel arasında yakın zamanda bir telefon görüşmesi planlanmadığını da kaydetti.

Almanya ordusundan uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Berlin'deki Charite kliniğinin talebi üzerine Alman ordusuna ait özel bir laboratuvar,Navalnıy'dan alınan numuneler üzerinde toksikolojik test yaptı. Noviçok grubu kimyasal, sinirleri paralize edici askeri nitelikli madde olduğu kesin olarak belirlendi" demişti.