Rusya Başbakanı Mişustin: Belarus'un iç işlerine dış müdahale ve yaptırım tehditleri kabul edilemez

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Belarus'un iç işlerine dış müdahalenin ve Minsk'e yaptırım uygulama tehditlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan gösteriler halen devam ederken Mihail Mişustin Minsk'te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Başbakan Roman Golovçenko'yla birer görüşme gerçekleştirdi.

Lukaşenko: Rusya olmasaydı, çok zor durumda olurduk

Golovçenko'yla görüşmesi sırasında protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mişustin, "Her şeyden önce Belarus'un bağımsızlığının, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sağlanmasının önem arz ettiğinin altını çizmek isterim. Mevcut tamamen hukuki zeminde hareket edilmesi, Belarus'un iç işlerine dışarıda müdahale edilmesinin tamamen önlenmesi ve tek taraflı yaptırım uygulama tehditlerin vazgeçilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Mişustin-Lukaşenko görüşmesi sırasında Belarus Devlet Başkanı, dışarıdan ülkelerine yönelik bir saldırganlığın, müdahalenin söz konusu olduğunu kaydederek destekleri nedeniyle Rusya'ya minnettarlığını dile getirdi.

Lukaşenko, "Eğer Rusya olmasaydı, şu anda Belarus çok zor durumda olurdu. Polonya, Çekya, Litvanya ve Ukrayna'dan müdahaleler oluyor ve bizi en çok endişelendiren de bu. Dün sınırda neler yaşandığını açıkça dile getiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarını duydunuz. Belarus'a yönelik tüm olumsuz eylemlere karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Sergey Lavrov, Ukraynalı aşırılık yanlısı C14, Sağ Sektör, Trizub, Natsionalnıy Korpus gibi yapıların aktif şekilde Minsk ve Belarus’un diğer kentlerinde radikal eylemleri provoke etmeye yönelik faaliyetler yürüttüğünü vurgulamıştı.

Ukrayna’da bu gibi aşırıcıları eğitmeye yönelik kampların bulunduğunu kaydeden Lavrov, Belarus'ta bu kamplarda eğitilen ve söz konusu yapılara üye yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu dile getirmişti.

Mişustin: Rusya ve Belarus enerji kaynaklarına yönelik ödemeler konusunda anlaştı

Bu arada Mişustin, Rusya ve Belarus’un arasında enerji kaynakları ile ilgili ödemeler konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti. Mişustin, “Enerji kaynaklarına yönelik ödemeler konusunda karşılıklı sorunlarımız ile ilgili bugün alınan kararları memnuniyetle karşıladığımı söylemek isterim. Sizinle birlikte tüm konularda anlaşmaya vardık” diye konuştu.

Belarus'un resmi haber ajansı BelTa’nın akardığına göre Mişustin, anlaşmaların içeriğini açıklamadı; Rusya’nın Belarus ile işbirliğini daha üst seviyeye taşımak ve iki ülke arasındaki sektörel işbirliğinde en iyi uygulamaları hayata geçirmekle ilgilendiğini vurguladı.

Enerji kaynakları ile ilgili fiyatlama ve ödemeler, Rusya ve Belarus’un uzun süredir üzerinde anlaşamadıkları bir konuydu.