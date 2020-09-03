Pedersen'e göre İdlib'deki ateşkese Rusya ve Türkiye'nin çabaları sayesinde uyuluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İdlib bölgesinde ateşkese genel olarak uyuduğunu, Suriye’de ‘sahadaki’ durumun sakin olduğunu belirtti.

Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İdlib bölgesinde ateşkese genel olarak uyuduğunu, Suriye’de ‘sahadaki’ durumun eskisine göre daha sakin olduğunu ifade etti.

Pedersen, “Türkiye ile işbirliği halinde İdlib’de ateşkesi sağlamayı başardınız ve görünen o ki ateşkese genel olarak uyuluyor” diye konuştu.

Suriye’de ‘sahadaki’ durumun daha önceki haline göre daha sakin olduğunu da söyleyen Pedersen, ancak durumun oldukça karmaşık kalmaya devam ettiğine dikkat çekti.

“İnsani durum, ekonomi, salgın, tüm bunlar, çatışmanın başlangıcından bu yana neredeyse 10 yıldır acı çeken Suriye halkı için zorluk teşkil ediyor” diyen Pedersen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu nedenle biz, ortak çabalarla bu acılara son vermek için 2254 sayılı kararın yerine getirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ve Rusya’nın bu konudaki rolü kesinlikle her şeyden önemli.”