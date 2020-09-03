Zaharova: Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerinin Rusya’nın desteğinden kaynaklandığı iddiası bir provokasyondur

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova haftalık basın toplantısında, medyada yer alan bazı haberler hakkında yöneltilen bir soru üstüne, “(Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ‘agresif eylemlerinin’ Rusya’nın buna destek vermesinden kaynaklandığı) yönündeki argümanları, provokasyondan başka bir biçimde tanımlayamam” dedi.

Rusya’nın devletler arasında yaşanan gerilimlerden ya da problemlerden kendine yarar sağlama peşinde olmadığı vurgusunu yapan Rusya Dışişleri Sözcüsü, “Bu, böylesine hassas ve tarafların hiddetlenmesine bu denli gebe bir bölge olan Doğu Akdeniz için de geçerlidir” diye ekledi.

Zaharova, Yunanistan ile Türkiye’nin NATO ülkeleri olmalarına atıfla şunları söyledi: “Anlaşmazlık yaşayan ülkelerin aynı askeri blok içerisinde yer alan müttefikler olup olmaması mühim değil. Rusya, her ne olursa olsun tüm sorunların üstesinden; sadece ve sadece siyasi diyalog, karşılıklı güven ve uluslararası normlara dayanan karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler ile gelinmesi gerektiğine inanıyor.”

Ayrıca Zaharova basın toplantısında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un aldığı davet üstüne 8 Eylül’de Kıbrıs’a bir ziyaret gerçekleştireceği açıklamasını da yaptı. Lavrov’un Kıbrıs Cumhuriyetine gerçekleştireceği ziyarette, Doğu Akdeniz’deki gerilimin, ele alınacak gündem maddelerinden birisi olacağını ekledi.