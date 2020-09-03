Navalnıy'ın numunelerini analiz eden Rus enstitüsü: Noviçok grubundan toksik maddeye rastlanmadı

Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın biyolojik sıvılarını analiz eden Moskova'daki Sklifosov İlk Yardım Ulusal Araştırmalar Enstitüsü, numunelerde Noviçok'un yer aldığı organofosfor bileşikleri grubundan bir toksik maddeye rastlanmadığını açıkladı.

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Sklifosov İlk Yardım Ulusal Araştırmalar Enstitüsü Akut Zehirlenme ve Somatopsikiyatrik Bozukluklar Bilim Dalı Başkanı Mihail Potshveriya, "İncelenen sıvılarda, organofosforlu bileşikler ve kolinesterazı inhibe eden maddeler tespit edilmedi" dedi.

Potshveriya, analizlerin ABD Ulusal Standardizasyon Enstitüsü'nün elektronik tabanındaki 240 bin standart madde setini içeren ABD'li Agilent Technologies şirketine ait kütle spektrometresi üzerinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Almanya ordusundan uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Berlin'deki Charite kliniğinin talebi üzerine Alman ordusuna ait özel bir laboratuvar, Aleksey Navalnıy'dan alınan numuneler üzerinde toksikolojik test yaptı. Noviçok grubu kimyasal, sinirleri paralize edici askeri nitelikli madde olduğu kesin olarak belirlendi" demişti.