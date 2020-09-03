Rus Dışişleri'nden Facebook ve Twitter'a uluslararası normlara uyma çağrısı

Haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Facebook ve Twitter'ın dış müdahalenin kabul edilemezliğine ilişkin kuralların ihlalini gerekçe göstererek 18 hesap ile 2 sayfayı bloke ettiğini ve daha sonra sildiğini tespit ettik. Facebook ve Twitter, bu kararını FBI'ın verilerine esas alınarak yapılan soruşturmaya dayandırıyor. Hesapların sahipleri kitlelerine radikal sol görüşü aşılamakla ve ABD'deki her iki başkan adayına ilişkin eleştiriler yayınlamakla suçlanıyor. Ayrıca bu sayfaların Rus haber ajanslarının içeriğini okura bildirimde bulunmadan yaydığı tespit edilmiş" dedi.

Bunların çok güçlü argümanlar olduğunu ve her şeyin gösterildiği gibi olmadığını bildiklerini kaydeden Zaharova, "Bu karmaşık mantık zincirinin Rus medya içeriğinin bir kez daha sansürlenmesi için gerekçe olamayacağını düşünüyoruz. ABD tarafının sevdiği konuyu gündemde tutmaya çalıştığı izlenimi oluşuyor ve bunu özellikle kasımdaki başkanlık seçimleri öncesinde yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Facebook ve Twitter'ı bu alandaki politikalarını ifade özgürlüğüyle ilgili uluslararası hukuk normlarına ve demokratik ilkelere uyacak şekilde gözden geçirme çağrısı yaptı.