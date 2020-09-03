Kayıt
22:18 03 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Sergey Lavrov

    Lavrov: G20 Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısına ilgi gösterdi

    © Sputnik /
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1042447011_0:94:3174:1880_1200x675_80_0_0_fa705c8c76cf2fa3424629c329d04ee0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202009031042775750-lavrov-g20-rusyanin-gelistirdigi-koronavirus-asisina-ilgi-gosterdi/

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, aralarında G20 ülkelerinin de bulunduğu Rusya’nın dış ortaklarının Rus menşeili koronavirüs aşısına ilgi gösterdiklerini, Moskova'nın bu konuda karşılıklı yarara dayalı işbirliğine açık olduğunu belirtti.

    Olağanüstü G20 Dışişleri Bakanları Telekonferans Toplantısı'nda konuşan Lavrov, aralarında G20 ülkelerinin de bulunduğu Rusya'nın dış ortaklarının Rus menşeili koronavirüs aşısına ilgi gösterdiklerini, Moskova'nın bu konuda karşılıklı yarara dayalı işbirliğine açık olduğunu söyledi.

    Rusya, koronavirüs, aşı
    © Fotoğraf : RDIF
    ‘Gamaleya Merkezi’nden 70-80 yaşlarındaki bazı görevlilere koronavirüs aşısı vuruldu’

    Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan konuşmasında Lavrov, şunları söyledi:

    “Rus uzmanlar, hızlı bir şekilde koronavirüse karşı yakında piyasaya sürülecek olan etkili ve güvenli bir aşı geliştirmeyi başardı. Aralarında G20 ülkelerinin de bulunduğu Rusya’nın dış ortakları, yerli ürünümüze büyük ilgi gösteriyor. Bu bağlamda, bu alanda karşılıklı yarara dayalı işbirliğine açık olduğumuzu teyit etmek isterim.”

    Dünyadaki pandeminin şiddetli fazı aşıldıkça Rusya'nın ‘diğer ülkelerle karşılıklı olarak ve epidemiyolojik riskleri kapsamlı bir şekilde değerlendirerek ulaşımı yeniden açmaya başladığını’ ifade eden Lavrov, şöyle devam etti:

    “Bununla birlikte Rusya’ya gelen herkesin, geçiş kontrol noktalarında sıhhi ve epidemiyolojik kontrol için belirlenen prosedüre uyması gerekiyor.”

    Diğer küresel zorluklar ile birlikte salgının devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından daha sıkı küresel çaba koordinasyonu ve ulusal tepki önlemleri gerektirdiğine dikkat çeken Lavrov, şöyle konuştu:

    “Epidemiyolojik güvenliğin sağlaması ve dünya ekonomisine, uluslararası ticarete ve insanlar arasındaki sınır ötesi temaslara gereksiz zarar gelmesinin önlenmesi arasında en uygun dengeyi bulmak gerekiyor. G20'nin, uluslararası sağlık alanında acil durumlarda hızlı etkileşim mekanizmaları başlatarak, ulusal eylemlerin tutarlılığını artırmaya katkıda bulunabileceğine inanıyoruz.”

    Rus diplomat, “Kovid-19’un sınır ötesi doğası bağlamında dünya toplumunun konjonktürel ihtilafları ikinci plana çekerek, koronavirüse karşı koymak için birlik olması gerekiyor. BM Genel Sekreteri ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinin henüz uygulamaya geçirilmemiş olan çağrıları, pandemi sırasında ilaç ve tıbbi ekipman temini ve bununla ilgili ödemelere ilişkin tek taraflı kısıtlamaları askıya almayı amaçlıyor” vurgusunu yaptı.

    Etiketler:
    Sputnik V, Koronavirüs aşısı, G20, Rusya, Sergey Lavrov
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tu-160 pilotları uçaklarını manevra kabiliyeti ve yansıtmayan beyaz boyası dolayısı ile Beyaz Kuğu olarak adlandırmışlarıdır.
    Dünyanın en büyük savaş uçağı Rus Tu-160
    Karikatür
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron 3 hafta sonra yeniden Lübnan’ı ziyaret etti
    İnfografik
    AK-12 saldırı tüfeği
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet