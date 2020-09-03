Lavrov: G20 Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısına ilgi gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, aralarında G20 ülkelerinin de bulunduğu Rusya’nın dış ortaklarının Rus menşeili koronavirüs aşısına ilgi gösterdiklerini, Moskova'nın bu konuda karşılıklı yarara dayalı işbirliğine açık olduğunu belirtti.

Olağanüstü G20 Dışişleri Bakanları Telekonferans Toplantısı'nda konuşan Lavrov, aralarında G20 ülkelerinin de bulunduğu Rusya'nın dış ortaklarının Rus menşeili koronavirüs aşısına ilgi gösterdiklerini, Moskova'nın bu konuda karşılıklı yarara dayalı işbirliğine açık olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan konuşmasında Lavrov, şunları söyledi:

“Rus uzmanlar, hızlı bir şekilde koronavirüse karşı yakında piyasaya sürülecek olan etkili ve güvenli bir aşı geliştirmeyi başardı. Aralarında G20 ülkelerinin de bulunduğu Rusya’nın dış ortakları, yerli ürünümüze büyük ilgi gösteriyor. Bu bağlamda, bu alanda karşılıklı yarara dayalı işbirliğine açık olduğumuzu teyit etmek isterim.”

Dünyadaki pandeminin şiddetli fazı aşıldıkça Rusya'nın ‘diğer ülkelerle karşılıklı olarak ve epidemiyolojik riskleri kapsamlı bir şekilde değerlendirerek ulaşımı yeniden açmaya başladığını’ ifade eden Lavrov, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte Rusya’ya gelen herkesin, geçiş kontrol noktalarında sıhhi ve epidemiyolojik kontrol için belirlenen prosedüre uyması gerekiyor.”

Diğer küresel zorluklar ile birlikte salgının devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından daha sıkı küresel çaba koordinasyonu ve ulusal tepki önlemleri gerektirdiğine dikkat çeken Lavrov, şöyle konuştu:

“Epidemiyolojik güvenliğin sağlaması ve dünya ekonomisine, uluslararası ticarete ve insanlar arasındaki sınır ötesi temaslara gereksiz zarar gelmesinin önlenmesi arasında en uygun dengeyi bulmak gerekiyor. G20'nin, uluslararası sağlık alanında acil durumlarda hızlı etkileşim mekanizmaları başlatarak, ulusal eylemlerin tutarlılığını artırmaya katkıda bulunabileceğine inanıyoruz.”

Rus diplomat, “Kovid-19’un sınır ötesi doğası bağlamında dünya toplumunun konjonktürel ihtilafları ikinci plana çekerek, koronavirüse karşı koymak için birlik olması gerekiyor. BM Genel Sekreteri ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinin henüz uygulamaya geçirilmemiş olan çağrıları, pandemi sırasında ilaç ve tıbbi ekipman temini ve bununla ilgili ödemelere ilişkin tek taraflı kısıtlamaları askıya almayı amaçlıyor” vurgusunu yaptı.