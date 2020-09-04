Rus MiG-31 jeti, Barents Denizi’nde ABD ve İngiltere’ye ait iki uçağa önleme yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, MiG-31 avcı uçağının Barents Denizi’nin hava sahasında ABD ve İngiltere hava kuvvetlerine bağlı iki askeri uçağa önleme yaptığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, MiG-31 avcı uçağının Barents Denizi’nin hava sahasında ABD ve İngiltere hava kuvvetlerine bağlı iki askeri uçağa önleme yaptığı belirtildi.

Rus hava sahası kontrol araçlarının sınıra doğru yaklaşan uçakları tespit ettiği kaydedilen açıklamada, “Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedeflerini ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 stratejik keşif uçağı ve İngiliz Hava Kuvvetleri’ne bağlı R.1 Sentinel keşif uçağı olarak belirledi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Rus avcı uçağının tüm uçuşunun uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdiği, yabancı uçakların Rusya Federasyonu devlet sınırını ihlal etmedikleri vurgulandı.

Son aylarda yabancı ülkelere ait uçakların Rusya sınırlarının yakınındaki keşif faaliyetleri önemli ölçüde arttı. Daha önce bugün yine Barents Denizi’nde Rus MiG-31 jeti, Norveç’e ait bir uçağı önlemek amacıyla havalanmıştı.