Rusya Enerji Bakanı Novak: Rusya ve Belarus, petrol akışlarının Litvanya'dan Rusya limanlarına aktarılmasını görüştü

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya ve Belarus başbakanlarının yaptıkları görüşmede görüşülen konulardan birinin petrol akışlarını Litvanya'dan Rusya limanlarına aktarma olasılığı olduğunu belirtti.

Hükümet heyetleri arasında yapılan görüşmelerde Rus heyetinde yer alan, ele alınan konulardan bir tanesinin de petrol akışlarını Litvanya'dan Rusya limanlarına aktarma olasılığı olduğunu, özellikle akışların Rusya’daki Ust-Luga Limanı’na aktarılmasının değerlendirildiğini ifade etti.

Novak’ın açıklamasına göre bu konunun üzerindeki çalışmalar devam edecek.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko geçen hafta Baltık devletlerinin yaptırımlarına yanıt olarak Belarus'un ihracat yüklerini (özellikle potas gübre ve petrol ürünlerini) aktarmak için bu ülkelerdeki limanları kullanmaya son vereceğini açıklamıştı.

Belarus’un deniz yoluyla taşınan yüklerinin önemli bir kısmı Litvanya'daki Klaipeda Limanı’nda aktarılıyor. Lukaşenko, Baltık devletlerine karşı planlanan karşı yaptırımlar ile ilgili olarak Belarus mallarını aktarma tarifeleri konusunda Rusya ile anlaşmayı umuyor.