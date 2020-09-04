Rosneft, Kuzey Kore’de ticari faaliyette bulunduğu iddialarını yalanladı

Rosneft, Güney Koreli Yonhap ajansının ortaya attığı, şirketin Kuzey Kore’de ticari faaliyetlerde bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, Rosneft’in Kuzey Kore’ye herhangi bir sevkiyatı olmadığı ve bu ülkede herhangi bir ticari faaliyette bulunmadığı, Yonhap ajansının iddialarının gerçeklerle örtüşmediği ifade edildi.

Açıklamada, “Rosneft’in Kuzey Kore'ye petrol ürünleri tedarikinde yer aldığı şeklindeki iddiaların yayınlanması provokasyon olup şirket, haklarını ve ticari itibarını korumak için mahkemeye başvurmayı planlıyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Rosneft’in faaliyetlerini Rus ve uluslararası hukuk normlarına, kurumsal standartlara ve hissedarlarının çıkarlarına titizlikle uyarak sürdürdüğü vurgulandı.