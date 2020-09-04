Rus milletvekili Slutskiy: Navalnıy’nın zehirlendiği iddiaları Rusya’nın itibarını zedelemeye yönelik yeni bir oyun

Rus milletvekili Slutskiy, Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki iddiaları, birilerinin ekonomik çıkarlarına hizmet etmek ve Rusya'yı itibarsızlaştırmak için sahneye konan yeni bir oyun olarak değerlendirdi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarını, birilerinin ekonomik çıkarlarına hizmet etmek ve Rusya'yı itibarsızlaştırmak için sahneye konan yeni bir oyun olarak yorumladı.

Slutskiy, Telegram kanalından konuya ilişkin yaptığı açıklmada, "Aslında, Rusya Federasyonu'nu itibarsızlaştırmak ve birilerinin ekonomik çıkarlarına hizmet etmek için dünya toplumunun önünde yeni bir oyun sahneye koyuyorlar. Soru: Berlin'in buna gerçekten ihtiyacı var mı? Yoksa birilerinin acilen Kuzey Akım-2’den kaynaklı Amerikan-Alman geriliminin odağını kaydırması mı gerekiyordu? Burada yanıt kesinlikle Rusya’da aranmamalı" ifadelerini kullandı.

Daha önce, bazı Alman politikacılar, Almanya'nın Kuzey Akım-2 projesine verdiği desteği Navalnıy'ın durumundaki yeni koşullarla bağlantılı olarak yeniden gözden geçireceğini ifade etmişti.

Almanya hükümeti, Alman ordusuna ait laboratuvar uzmanlarına dayanarak, Navalnıy’ın bir tür sinir gazı olan Noviçok tipi maddeyle zehirlendiğini iddia etmişti.

Bu iddiayı değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Berlin’in Moskova’ya bu konuda bilgi vermediğini açıklamıştı.