Moskova'da kongre ve fuar merkezleri yeniden açılıyor

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, 4 Eylül'den itibaren başkentte kongre ve fuar merkezlerinin yeniden çalışmaya başlamasıyla ilgili kararnameyi imzaladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 4 Eylül'den itibaren başkentte kongre ve fuar merkezlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak yeniden çalışmaya başlamasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Moskova Belediyesi'nin internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "Moskova'da, Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Refahı Denetleme Federal Servisi tarafından öngörülen yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlere uygun olarak 4 Eylül 2020'den itibaren kongre ve fuar merkezlerinin faaliyetleri (tam olarak) yeniden başlıyor" ifadelerine yer verildi.