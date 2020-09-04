Rusya’da yeni koronavirüs vakalarının sayısı ağustos ortasından beri ilk defa 5 binin üstünde

Rusya’da bir gün içinde 5 bin 110 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede bir günde kayıtlara geçirilen yeni vaka sayısı ağustos ortasından beri ilk defa 5 binin üstüne çıktı. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 15 bini geçti.

Rusya’da, resmi ismi Sars-Cov-2 olan yeni tip koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezi son 24 saate ilişkin verileri yayınladı. Buna göre ülkede son bir gün içinde 5 bin 110 kişinin testi pozitif sonuç verdi. Böylelikle yeni vaka sayısı, ağustos ayından beri ilk defa 5 bini geçti.

Şimdiye dek kayıtlara geçirilen toplam vaka sayısı ise 1 milyon 15 bin 105 oldu.

Ülkede son bir günde görülen koronavirüs kaynaklı can kaybı ise 121 olarak açıklandı. Salgının başından beri kayıtlara geçirilen toplan can kaybı 17 bin 649’a yükseldi.

Rusya’da yeni tip koronavirüse karşı bir aşı geliştirilmiş ve tescil edilmiş durumda. Sputnik V ismi verilen aşının nüfus üstünde toplu olarak uygulamasına kasım-aralık aylarında başlanacağı belirtildi. Aşılama esnasında risk grubunda yer alanlara öncelik tanınacak.