FSB: Bazı kentlerde toplu katliam planlayan 13 kişi gözaltına alındı

FSB'den yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan kişiler eğitim kurumlarında, güvenlik güçlerine ait binalarda ve kalabalık yerlerde suç eylemleri gerçekleştirme hazırlığı yapıyordu.

13 kişiden 11'inin sosyal medya sitelerinden birinde yer alan kapalı bir grubun üyeleri olduğu belirtilen açıklamada, saldırılardan birinin 1 Eylül'de bir okulda düzenlenmesinin planlandığı ifade edildi.

FSB'ye göre gözaltına alınan kişilerin eylem planları, kişisel günlükleri ve cihazlardaki bilgilerle doğrulandı. Yapılan aramalarda yanıcı ve patlayıcı düzenekler kurma talimatnameleri, saldırı şemaları, dört adet hazır el yapımı bomba, bomba yapım malzemelerinin yanı sıra av silahları, travmatik ve soğuk silahlar ele geçirildi.

Söz konusu kişilerin hangi saiklerle hareket ettiğine dair bilgi vermeyen FSB, okullarda toplu katliam propagandalarının yapıldığı grupların üyeleri olup olmadığına dair bilgi de paylaşmadı.

Rus güvenlik güçleri, 2020 yılında Kostrom, Saratov, Krasnoyarsk, Volgograd Sahalin gibi kentlerde eğitim kurumlarına yönelik olarak planlanan saldırıları önlemişti. Bu vakalarda gözaltına alınan kişilerin tamamının 20 yaş altı olduğu dikkat çekmişti.